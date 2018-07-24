В Екатеринбурге в отделе полиции от потери крови умер задержанный

В отделе полиции № 7 на Народной Воли, 81 в Екатеринбурге умер мужчина, который был задержан накануне, пишет E1.ru.

Правоохранители нашли мужчину лежащим в камере в крови ночью. По словам источника издания в правоохранительных органах, в камере задержанный был один, когда его нашли, на руках и ногах у него были порезы. Полицейские сразу вызвали скорую помощь, но приехавшие в отдел полиции врачи констатировали смерть мужчины.

В ГУ МВД по Свердловской области и в региональном СУ СКР пока не могут дать комментарии по поводу случившегося. Как рассказала член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Ольга Вековшинина, сейчас в отделе полиции работают следователи.