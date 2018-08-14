Происшествия

В Екатеринбурге судят двух инспекторов ДПС, скрывших ДТП с погибшим велосипедистом

14.08.2018 11:05

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении двух автоинспекторов, которые обвиняются в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, полицейские скрыли факт ДТП, в результате которого погиб велосипедист.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, обвиняемые проходили службу в одной роте полка ДПС. Обо всех ставших им известными ДТП они должны были докладывать в дежурную часть, оформлять соответствующие документы, оценивать степень тяжести состояния пострадавшего и прочее.

«29 августа 2017 года при съезде с улицы Московской на объездную дорогу столкнулись ВАЗ-21101 и велосипедист, последний получил травмы головы и туловища. Прибыв на место аварии, где были оба участника ДТП, инспекторы не захотели ухудшать статистические показатели ГИБДД и составили ложную схему произошедшего. Они указали, что ДТП не было, и взяли у велосипедиста объяснения о том, что он получил травму не в результате аварии. Эти материалы инспекторы передали в дежурную часть отдела полиции № 12 УМВД России по Екатеринбургу. В итоге в возбуждении уголовного дела по статье УК РФ “Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека” было отказано за отсутствием события преступления», пишет издание.

Меньше чем через месяц после аварии велосипедист скончался от травм, полученных в результате ДТП. Санкции данной статьи предусматривают до четырёх лет лишения свободы.

Как сообщили в СКР по Свердловской области, в ходе следствия допрошено 17 свидетелей, проведено пять очных ставок, и экспертиза. Несмотря на то, что инспекторы ДПС вину не признали, следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу.

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