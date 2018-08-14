В Екатеринбурге судят двух инспекторов ДПС, скрывших ДТП с погибшим велосипедистом

В Чкаловский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении двух автоинспекторов, которые обвиняются в превышении должностных полномочий. По версии обвинения, полицейские скрыли факт ДТП, в результате которого погиб велосипедист.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры, обвиняемые проходили службу в одной роте полка ДПС. Обо всех ставших им известными ДТП они должны были докладывать в дежурную часть, оформлять соответствующие документы, оценивать степень тяжести состояния пострадавшего и прочее.

«29 августа 2017 года при съезде с улицы Московской на объездную дорогу столкнулись ВАЗ-21101 и велосипедист, последний получил травмы головы и туловища. Прибыв на место аварии, где были оба участника ДТП, инспекторы не захотели ухудшать статистические показатели ГИБДД и составили ложную схему произошедшего. Они указали, что ДТП не было, и взяли у велосипедиста объяснения о том, что он получил травму не в результате аварии. Эти материалы инспекторы передали в дежурную часть отдела полиции № 12 УМВД России по Екатеринбургу. В итоге в возбуждении уголовного дела по статье УК РФ “Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека” было отказано за отсутствием события преступления», — пишет издание.

Меньше чем через месяц после аварии велосипедист скончался от травм, полученных в результате ДТП. Санкции данной статьи предусматривают до четырёх лет лишения свободы.

Как сообщили в СКР по Свердловской области, в ходе следствия допрошено 17 свидетелей, проведено пять очных ставок, и экспертиза. Несмотря на то, что инспекторы ДПС вину не признали, следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу.