В Екатеринбурге силовики накрыли подпольное казино (ВИДЕО)

В Екатеринбурге силовики пресекли деятельность нелегального игорного заведения. В одном из помещений на улице Готвальда, 5 следователи обнаружили казино, где за несколькими покерными столами регулярно проводились азартные игры.

По данным Следственного комитета по Свердловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ — незаконные организация и проведение азартных игр, совершённые группой лиц по предварительному сговору.

Максимальное наказание по этой статье — до 4 лет лишения свободы.

«Помимо трёх зарегистрированных травматических “стволов”, у одного из предполагаемых организаторов также было изъято поддельное служебное удостоверение одной из всероссийских ветеранских организаций. В красной “корочке” содержалось требование оказывать содействие предъявителю документа, действительного до 2034 года», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящее время следователи продолжают собирать доказательства противоправных действий. Расследование ведётся при оперативной поддержке сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД.

Силовикам предстоит установить, как долго функционировала «нелегальная точка», сколько посетителей успели вовлечь в азартные игры, и кто мог обеспечивать её прикрытие.

«На момент визита силовиков в помещении находились более 30 человек, включая администратора, дилеров и предполагаемого организатора клуба. У нескольких посетителей обнаружены травматические пистолеты», — пишет общественник Дмитрий Чукреев.