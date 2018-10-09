В Екатеринбурге найден мёртвым сотрудник бюро Интерпола

В Екатеринбурге покончил с собой сотрудник национального бюро Интерпола в городе, заявил Znak.com руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

«Увы, он не оставил предсмертной записки и не объяснил мотив своего поступка, но специалисты, выезжавшие на место происшествия, утверждают, что это ЧП не связано с исполнением им служебных обязанностей. Сейчас отрабатываются все версии произошедшего», — заявил Горелых.

По словам Валерия Горелых, установлением обстоятельств смерти силовика занимаются специалисты инспекции по личному составу подразделения собственной безопасности главка, подразделения по работе с личным составом и психологи.