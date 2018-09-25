В Екатеринбурге из банкомата «Бинбанка» похитили более 3 млн рублей

В ночь на 25 сентября неизвестные проникли в офис «Бинбанка» на улице Академика Шварца, 14 в Екатеринбурге и вытащили деньги из банкомата, сообщил Znak.com представитель пресс-группы УМВД РФ по уральской столице Евгений Крюков.

По его словам, сообщение о преступлении приняли в отделе полиции № 12.

«Поступило сообщение о хищении денежных средств из банкомата. Проводится проверка. На месте работает следственно-оперативная группа», — сказал Крюков.

По данным источника издания в правоохранительных органах, преступникам удалось похитить из банкомата более 3 млн рублей.