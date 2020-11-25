В двух больницах Свердловской области перестанут лечить «коронавирусных» больных и возобновят плановые приёмы граждан

В Свердловской области две больницы прекратят работу с заражёнными коронавирусной инфекцией и вернутся к обычному режиму. Об этом во время брифинга по итогам заседания оперштаба сообщил свердловский вице-губернатор Павел Креков.

По его словам, уже к концу этой недели к плановому режиму работы вернётся центр реабилитации «Озеро Чусовое» и одна из больниц Екатеринбурга: какая именно, пока не решено.

«Выписывается сегодня людей больше, чем поступает на больничные койки. Та благоприятная ситуация, которая сейчас сложилась, даёт нам возможность уже в конце этой недели два медицинских учреждения перевести в режим плановой работы, как они работали прежде», — цитирует Крекова Ura.ru.

По словам свердловского замгубернатора, сейчас среди главных задач здравоохранения — обеспечение ритмичности работы амбулаторного звена и восстановление объёмов плановой медицинской помощи.