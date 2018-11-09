В Дагестане задержали руководство дочерней компании «Газпром межрегионгаз»

Правоохранительные органы задержали гендиректора компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова и начальника отдела абонентского учёта и отчётности Зарину Абазову, со ссылкой на источники пишут газета «Черновик» и «Интерфакс».

«Силовики в Махачкале провели обыски и изъятие документации в офисе ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала". Генерального директора Владимира Анастасова не было на рабочем месте. Его кабинет вскрыли. Анастасова задержали позднее», — сказал собеседник агентства.

Задержанных подозревают в начислении лишних кубометров газа населению. Собеседники «Черновика» утверждают, что Зарина Абазова угрожала подчинённым увольнением, если те откажутся совершать неправомерные действия. Источник «Интерфакса» сообщил, что возбуждено дело по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба».

В «Газпром межрегионгазе» подтвердили, что в дочерней компании проводятся следственные действия.