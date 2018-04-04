В Черногории задержан экс-руководитель Российской федерации баскетбола

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола Дмитрий Домани, объявленный в международный розыск по запросу Москвы, был задержан в Херцег-Нови в Черногории, сообщает МВД страны.

В информации правоохранителей Дмитрий Домани фигурирует как Д. Д., но при этом полностью указана его бывшая должность и дело, по которому он объявлен в розыск. Домани обвиняется в хищении примерно 44 млн рублей из средств федерации при помощи созданной им сети компаний, с которыми он заключал фиктивные договоры.

В России ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»). Он отправлен в Высший суд Подгорицы, где будет решаться вопрос о его экстрадиции в Россию.

Экс-руководитель РФБ дважды становился серебряным призёром чемпионата мира в составе сборной России — в 1994 и 1998 годах.

Ранее, осенью 2017 года, экс-президент РФБ Юлия Аникеева была признана Чертановским судом виновной в мошенничестве в особо крупном размене, совершённом группой лиц по предварительному сговору. За участие в хищении 44 млн рублей суд приговорил её к 4,5 годам лишения свободы в колонии. Свою вину Аникеева не признала, на оглашение приговора не явилась, после чего была объявлена в розыск.