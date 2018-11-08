В Бурятии МВД потребовало от издания предоставить данные читателей, оставивших негативные комментарии о главе республики

Республиканское МВД потребовало от бурятского издания «Номер один» предоставить IP-адреса читателей, оставивших негативные комментарии к статье о планах правительства закупить дорогостоящую мебель и автомобили, пишет «Медиазона».

По словам редакции издания, поступило сразу два запроса — из Центра по противодействию экстремизму, второе — из отдела «К». В запросе от Центра «Э» говорится, что комментарии, оставленные «лицом, авторизированным как "гость"», «склоняют к воспрепятствованию деятельности государственных органов власти». В отделе «К» не стали обосновывать свой запрос, сославшись лишь на законы «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности».

Редакция подготовила ответ МВД, в котором указала, что не может предоставить информацию об IP-адресах, так как она относится к персональным данным.