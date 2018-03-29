В Берлине полиция остановила неисправный автобус с российскими детьми

В Берлине правоохранители задержали до устранения неисправностей аварийный автобус, перевозивший 40 российских детей из Германии в Россию, сообщает Deutsche Welle.

«Полицейским Берлина автобус показался подозрительным, и они отправили его на контроль на таможенную базу. Осмотр показал, что автобус находится в аварийном состоянии: не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак болтался, все тормозные диски были полностью стёрты, подвеска переднего моста сломана, а глушитель повреждён так сильно, что мог в любой момент загореться», — говорится в сообщении.

Детей разместили в гостинице, они смогли возобновить путешествие с большой задержкой.

По данным Deutsche Welle, ранее аналогичный случай произошёл в Кёльне, когда немецкая полиция сняла с рейса автобус, перевозивший российских музыкантов из Санкт-Петербурга. Эксперты установили, что техническое состояние автобуса по немецким стандартам не позволяло его дальнейшую эксплуатацию без ремонта.