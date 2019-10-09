Общество

Уволившимся сотрудникам ФСБ запретят покидать Россию

09.10.2019 09:25
Уволившимся сотрудникам ФСБ запретят покидать Россию

Для всех бывших сотрудников Федеральной службы безопасности будет введён запрет на выезд из страны, пишет «Коммерсантъ». Раньше запрет на выезд из страны касался только тех сотрудников, кто имел дело с секретной информацией.

В Госдуме уточнили, что ограничение вводится на пять лет и призвано защитить сотрудников силовых структур и их семьи от необоснованных задержаний при выезде за рубеж. Депутаты считают, что запрет будет распространяться на всех уволенных сотрудников, но в первую очередь в зоне риска за рубежом будут те, кто принимал участие в борьбе с международным терроризмом, занимался пресечением наркотрафика в страну, торговли оружием.

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Леонид Калашников отметил, что с инициативой об ограничении выезда за границу бывших сотрудников ФСБ выступили в самом ведомстве. Он подчеркнул, что ужесточение закона необходимо на фоне напряжённой международной обстановки.

По словам депутата Эрнеста Валеева, законопроект могли бы принять и для сотрудников внешней разведки, и для бойцов Росгвардии, однако пока нет общего закона по всем категориям военнослужащих, и для каждой такой группы должны быть разработаны отдельные поправки к соответствующим законам.

Фото: ТАСС
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