UTair может приостановить полёты из-за долгов

Авиакомпания UTair заявила, что сомневается в возможности непрерывно продолжать деятельность из-за финансовой неопределённости, со ссылкой на годовой отчёт компании пишет «Коммерсантъ».

Перевозчик заявил, что по итогам года понёс чистые убытки на сумму 21,9 млрд рублей: к концу декабря компания имела отрицательные чистые активы в размере 30,5 млрд рублей, а её краткосрочные обязательства «превышали её краткосрочные активы» на 74,9 млрд рублей. По состоянию на 31 декабря 2018 года «кредиторы не предоставляли авиакомпании письма-отказы от права требования досрочного исполнения обязательств по возврату непогашенных кредитов и займов и причитающихся сумм процентов на срок не менее 12 месяцев после отчётной даты». Задолженность UTair по таким кредитам и займам составила 65,8 млрд рублей, она была классифицирована как краткосрочная и подлежит рефинансированию или реструктуризации, уточнили в компании.

В отчёте UTair также говорится, что главной причиной формирования отрицательных чистых активов перевозчика «стали убытки прошлых периодов, полученные в результате макроэкономических потрясений в стране в 2014–2015 годах». Кроме того, в 2018 году значительно ухудшилась «конъюнктура российской авиаотрасли»: в частности, это произошло из-за роста цен на авиатопливо и «конкурентного давления на доходные тарифы».

«Перечисленные факторы указывают на наличие существенной неопределённости, которая может вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать свою деятельность непрерывно», — отметили в UTair.

В 2018 году Utair получила 22 млрд рублей убытка. Выручка компании выросла на 10%, до 83,6 млрд рублей, а выручка от пассажирских перевозок и вертолётных работ — до 82,7 млрд рублей, что также на 10% больше, чем годом ранее. Пытаясь снизить финансовую нагрузку, в апреле перевозчик предложил держателям выпущенных в конце 2015 года облигаций остаточной стоимостью 13,3 млрд рублей реструктурировать долг. При этом компания пообещала в течение года с момента реструктуризации погасить 20% от стоимости первого выпуска облигаций и 6% от стоимости второго выпуска. Финансовые аналитики считают, что вторичная реструктуризация может привести к неисполнению обязательств компании перед кредиторами.