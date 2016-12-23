Угонщики посадили ливийский самолёт в Мальте и угрожают взорвать его. На борту 118 человек

Пассажирский самолёт Airbus A320, угнанный в Ливии неизвестными, направился на Мальту. Об этом сообщает премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в Twitter. Воздушное судно уже приземлилось на Мальте и находится в одном из аэропортов. Угонщики угрожают взорвать самолёт.

Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/f56cZHT9UZ pic.twitter.com/RDaMcEyCdW — Television Malta (@TelevisionMalta) 23 декабря 2016 г.

Речь идёт о самолете Airbus A320 авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находилось 118 человек. Он совершал внутренний рейс в Ливии из города Сабха в Триполи. На борту самолёта, по данным издания, находится один угонщик, он угрожает взорвать самолёт с помощью гранаты. Угонщик называет себя сторонником Муаммара Каддафи. Он пообещал освободить пассажиров и команду, если будут выполнены его требования. При этом не сообщается, какие требования выдвинул угонщик.

Агентство новостей «Между строк»