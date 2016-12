Угонщики посадили ливийский самолёт в Мальте и угрожают взорвать его. На борту 118 человек

Пассажирский самолёт Airbus A320, угнанный в Ливии неизвестными, направился на Мальту. Об этом сообщает премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в Twitter. Воздушное судно уже приземлилось на Мальте и находится в одном из аэропортов. Угонщики угрожают взорвать самолёт.

Hijacked airliner lands in Malta - two threaten to blow up the plane - https://t.co/f56cZHT9UZ pic.twitter.com/RDaMcEyCdW