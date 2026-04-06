У депутата Нижнетагильской городской думы и директора школы № 32 Галины Масликовой взломали аккаунт в госмессенджере МАХ 

Депутат городской думы Нижнего Тагила и директор школы № 32 Галина Масликова сообщила о взломе своего аккаунта в госмессенджере МАХ.

«Меня взломали в MAX. Будьте бдительны! Не реагируйте на мои сообщения!» — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Атаке хакеров также был подвергнут аккаунт в МАХ участника праймериз «Единой России» по выборам в Заксобрание Свердловской области, ветерана СВО Александра Петракова.

«Уважаемые друзья! Меня взломали в нашем доблестном Мессенджере Макс, так что ничего не пишите, не верьте информации», — написал Александр в своих соцсетях.

Ранее СМИ сообщали о массовых взломах аккаунтов россиян в мессенджере MAX. Мошенники со взломанных аккаунтов используют традиционные приёмы для обмана людей — просят скинуть деньги от имени знакомого человека, отдать голос по ссылке, а также отправляют кликабельную ссылку якобы на ваши фото и видео.