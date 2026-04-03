Телефонные мошенники развели пожилую тагильчанку на полмиллиона рублей

В отдел полиции № 16 Нижнего Тагила обратилась пожилая женщина, которая рассказала о краже её личных сбережений в размере 500 тысяч рублей.

Злоумышленники позвонили ей на телефон и представились сотрудницами Центрального Банка. Они сообщили, что деньги женщины находятся под угрозой, и предложили создать для неё «безопасный счёт», на который нужно перевести средства, чтобы избежать их кражи.

Следуя указаниям мошенников, пенсионерка отправилась в торговый центр. Там она, используя стороннее приложение, ввела данные виртуальной банковской карты через банкомат и перевела свои сбережения в размере 500 тысяч рублей на счёт, который указали мошенники. После этого лжесотрудницы прекратили разговор, а женщина поняла, что стала жертвой обмана.

Полиция напоминает гражданам: сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных структур никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не проверяют наличные средства. При получении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить об этом в полицию по телефону 02.