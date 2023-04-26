Тактильные ощущения, звуки и запахи. В Нижнетагильском колледже искусств состоялся первый в городе спектакль формата «с закрытыми глазами»

Накануне, 25 апреля, на концертной сцене Нижнетагильского колледжа искусств состоялась премьера иммерсивного спектакля «Сказки с закрытыми глазами» (6+), поставленного силами студентов и педагогов колледжа по сказкам «Про ёжика и медвежонка» советского писателя Сергея Козлова. Особенность спектакля заключается в том, что на протяжении всего действия зрители ничего не видят — у них закрыты глаза.

Как рассказала АН «Между строк» режиссёр Нижнетагильского театра кукол Наталья Молоканова, зритель испытает приятные и необычные ощущения во время постановки. Ведь, когда он сидит с закрытыми глазами, у него обостряется восприятие происходящего через другие каналы чувств.

«Я очень люблю этого автора и эти сказки, они очень атмосферные и философские. В спектакле есть тактильные ощущения, звуки и запахи. Подобного в нашем городе ещё не было, я считаю, что этот спектакль будет интересен зрителю своей формой. Мы получили колоссальное удовольствие от процесса постановки», — говорит Наталья Молоканова.

В постановке задействованы различные инструменты, которыми богат колледж: ударные, духовые, струнные, клавишные, а также развивается шумовая история с помощью различного реквизита (веники, стаканы, баночки с водой, щётки, дощечки и многое другое). Член Союза композиторов РФ, педагог по музыкальной части колледжа искусств Ольга Кайгородова помогала ребятам в создании саундтреков к спектаклю.

«Мои ребята-студенты сами сочиняли музыку к поставновке. Они впервые работали с настоящим режиссёром. Для них это новый, невероятный и колоссальный опыт. В проекте были задействованы начинающие музыканты, которые впервые сочиняли музыку, а также ребята, которые владеют этим навыком. Только в нашем колледже студентам можно поработать над театральными проектами в качестве юных композиторов», — сказала Ольга Кайгородова.

Главной идеей спектакля является то, что нужно любить и сохранять в себе ребёнка, уметь слышать этот мир и окружающих, удивляться происходящему. В дальнейшем создатели иммерсивного спектакля планируют показать постановку людям с нарушениями зрения, а также на различных площадках и конкурсах.

«Такая форма спектакля уже существует. В Москве и Питере есть постановки с закрытыми глазами, которые ставятся для незрячих людей. Они воспринимают мир только на осязание, обоняние и звуки. В дальнейшем мы постараемся посотрудничать с обществом слепых и пригласить их на нашу сказку. Мне было бы интересно с ними пообщаться, узнать их восприятие, а также узнать, нужны ли им подобные спектакли», — отмечает Наталья Молоканова.