Тагильский weekend топ-10: разгадываем городские загадки, слушаем панк-рок и знакомимся с ремеслом иконописи 

О том, чем заняться с 12 по 14 ноября

Одна из миссий «Афиши МС» — помогать вам в составлении культурных планов на ближайшие выходные. Сегодня пятница, а это значит, что пора познакомиться с нашим свежим гайдом по музеям, барам и выставкам города для просвещения и творческого вдохновения. О киноманах мы тоже не забыли и собрали подборку главных киноновинок этого уик-энда.

Интересное

1. Автоквест «Место пряток» (18+).

Где и когда? 13 ноября в 20:00 на парковке у торгового центра «Квадрат» (Пархоменко, 41).

О чём? Если вы любите прятаться, искать, разгадывать шифры, гонять по городу, ходить с фонариком по заброшенным зданиям, то можете собрать свою команду не более чем из пяти человек. Длительность игры составит от двух до четырёх часов. Обязательна предварительная регистрация.

Зачем идти? Чтобы поучаствовать в захватывающей гонке.

2. Встреча-беседа с иконописной мастерицей (12+).

Где и когда? 13 ноября в 13:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Нина Третьякова — выпускница Тобольской школы иконописи. На встрече художница расскажет о своей профессиональной деятельности, опыте и технике. Гости узнают, зачем иконописцу получать специальное художественное и богословское образование, как правильно определить, где «канон», а где «творчество» в иконописи, влияет ли внутреннее состояние иконописца на написанный им образ.

Зачем идти? Чтобы узнать тонкости редкой профессии.

3. Открытие фотовыставки «Y» (16+).

Где и когда? 12 ноября в 18:00 в галерее «Полярный куб» (Строителей, 4).

О чём? В Нижнем Тагиле откроется новая выставка фотографа Морица Хаазе из Германии. Автор представит свои лучшие снимки. Вход на выставку возможен по предварительной записи по телефону +7 (912) 260-93-29.

Зачем идти? Чтобы увидеть красивые снимки.

Музыка и танцы

4. Концерт-квартетник «Рябиновый джем» (16+).

Где и когда? 13 ноября в 17:00 в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).

О чём? На сцене филармонии состоится мультижанровый поединок музыкальных коллективов: знаменитого тагильского ансамбля «Рябинка» и квартета филармонических артистов. За час до начала концерта гости вечера познакомятся ещё с одним квартетом — творческим объединением художников «Квартет». Их мастер-класс по тагильской росписи по металлу отлично настроит публику на встречу с музыкальными экспериментами.

Зачем идти? Чтобы разрушить свои музыкальные стереотипы.

5. Концерт группы F.A.R. From (18+).

Где и когда? 13 ноября в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Группа F.A.R. From из Екатеринбурга порадует тагильскую публику трибьютами на Linkin Park, Avicii, The Weekend, Rasmus и не только.

Зачем идти? Чтобы послушать любимый рок.

6. Концерт INTRUDERS в К2 (18+).

Где и когда? 12 ноября в 20:00 в здании К2 (Трикотажников, 1).

О чём? Тагильская группа INTRUDERS играет смесь хард-рока и панка. В пятничный вечер музыканты представят публике новую зажигательную программу. На разогреве будет рок-группа «25 квадрат».

Зачем идти? Чтобы зажечь под драйвовый панк.

7. Концерт Наташи Мишиной (18+).

Где и когда? 12 ноября в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Наташа Мишина — известная в Нижнем Тагиле кавер-исполнительница. Для этого концерта певица выбрала всем известные треки.

Зачем идти? Чтобы послушать классный женский вокал.

Фильмы

8. Триллер «Ряд 19» (18+).

Где и когда? С 11 ноября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий кинотеатр».

О чём? Молодая врач Катя вместе с 6-летней дочерью Дианой в страшную непогоду летит ночным рейсом, который оборачивается чередой леденящих кровь событий. В полупустом салоне самолёта одна за другой начинают происходить необъяснимые смерти пассажиров. Героине предстоит посмотреть в глаза собственному страху и заново пережить главный кошмар из своего детства.

Зачем идти? Чтобы ощутить страх.

9. Комедия «Друг на продажу» (16+).

Где и когда? С 11 ноября в кинотеатрах «Красногвардеец», «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр».

О чём? История принципиального Ивана, который разочаровался в отношениях после расставания со своей возлюбленной Катей, но внезапно стал главным «лотом продаж» в фейковом брачном агентстве своего друга Гоши. Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на всё, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера» — именно так рекламирует Гоша своего друга.

Зачем идти? Чтобы посмеяться от души.

10. Мультфильм «Плюшевый Бум!» (6+).

Где и когда? С 11 ноября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр».

О чём? Вор экстра-класса Макс похищает уникальный рубин, который собирается вывести из страны. Для этого он прячет драгоценность внутри плюшевого мишки по имени Бум — популярной детской игрушки. Но всё идёт не по плану, когда мишка по ошибке попадает в магазин игрушек, а рубин оказывается магическим и оживляет всех его обитателей. Максу предстоит найти Бума и вернуть рубин.

Зачем идти? Чтобы отдохнуть всей семьёй.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! Не забывайте, что на массовых мероприятиях нужно иметь QR-код о вакцинации, медицинскую маску, а также соблюдать социальную дистанцию.