В Нижнем Тагиле фейерверк-шоу в клубе Inji едва не стало причиной нового пожара

Празднование Нового года в тагильском клубе Inji едва не закончилось трагедией для посетителей и пожаром в здании клуба. По словам отдыхающих, после полуночи ожидалось пиротехническое представление, но неожиданный сбой при запуске фейерверков привёл к тому, что вместо эффектных залпов весь зал оказался окутан множеством пылающих искр.

На видеозаписи (имеется в распоряжении редакции), сделанной одной из посетительниц заведения, можно услышать крики гостей и увидет, как по залу хаотично разлетаются фейерверки, а сотрудники ресторана, пытаются предотвратить возможные последствия ЧП.

По телефону, указанному в официальном сообществе развлекательного заведения, журналисту АН «Между строк» ответила девушка, которая сбивчиво рассказала о том, что организаторы шоу планировали «удивить людей», но что-то пошло не так.

Напомним, 25 апреля прошлого года здание клуба уже горело. Тогда пламя охватило верхний этаж здания и крышу. На момент приезда пожарной службы огонь перекинулся на соседнее жилое здание. Впоследствии на площади 2000 кв. метров сгорели кровля, чердачное перекрытие, перегородки и имущество в здании кафе. В тушении пожара были задействованы 12 единиц техники и 29 человек личного состава.

Также в этот Новый год в Лесном местные жители случайно подожгли одну из украшенных елей. Как сообщается в Telegram-канале «В Лесном», семейная пара с детьми пришли в парк, чтобы запустить салют, однако коробка с фейерверком упала и один из залпов угодил прямо в ёлку. Заявляется, что ущерб от пожара составил 600 тысяч рублей.