Тагильские выходные топ-9: экскурсия с фонариками, поиск вятских предков, комиксы и «Северное сияние» 

О том, чем заняться 28 и 29 марта

Весной вода на улицах Нижнего Тагила принципиально находится в суперпозиции вне зависимости от наблюдения. Ну а наша традиционная подборка самых интересных городских мероприятий поможет провести эти выходные максимально продуктивно.

Экскурсия «Истории при свете фонаря» (12+)

28 марта с 19:00

в Мемориально-литературном музее им. А. П. Бондина

Приглушённый свет фонарей, тени на аллеях, шёпот истории… Вы пройдёте по знаковым местам парка, организаторы поведают вам удивительные сюжеты — от его основания до наших дней. Каждый уголок здесь хранит свои тайны, и они откроются вам. Завершится вечер в Мемориально-литературном музее им. А. П. Бондина. В темноте, при свете фонариков, вы устроите настоящую «свечку» — как в пионерском лагере. Это не просто экскурсия, а путешествие в атмосферу детства, полное ностальгии. Старт каждый час. Необходима предварительная регистрация по номеру +7(909)017-16-63.

Мастер-класс «Весенняя фантазия» (6+)

28 марта в 15:00

в Доме Худояровых, улица Тагильская, 24

Научитесь рисовать легко и вдохновенно. Вместе с мастером по декоративной росписи подносов Ольгой Александровной Матуковой вы освоите секреты свободной кистевой росписи с двойным мазком и украсите открытку фантазийным весенним букетом. Такая открытка станет отличным подарком себе или близким, а процесс подарит настоящую весеннюю радость. Необходима предварительная регистрация по номеру +7 (909) 017-16-63.

Собрание клуба «Тагильский родовед» (12+)

28 марта в 13:00

в Нижнетагильском историко-краеведческом музее

Тема встречи — «Пути поиска в исследованиях тагильских родоведов, посвящённых Вятской губернии и Белоруссии». Поговорите о том, где искать, на какие архивы опираться и как не утонуть в море информации. В программе заседания — доклад Екатерины Пушкарёвой «Поиск вятских предков: Центральный государственный архив Кировской области, районный архив, сайт “Родная Вятка” + коммерческие помощники», доклад Александра Соколюка «Поиск белорусских предков: мормоны, баптисты, Национальный архив Республики Беларусь, открытые источники, новые родственники». После заседания вас ждёт встреча с прекрасным — экскурсия на новую выставку «Дары музея. Предметы и коллекции» в Нижних провиантских складах.

Мастер-класс по акварели «Полёт» (12+)

29 марта в 12:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Акварельные зарисовки — это свобода самовыражения, импровизация и лёгкость. После небольшого представления о космосе, полёте и звёздах, вы сможете передать идею в мгновенной, сиюминутной работе. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Лекция о живописце Игоре Грабаре (6+)

28 марта в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Организаторы приглашают на лекцию о живописце, историке искусства, художественном критике, музейном работнике, реставраторе, педагоге Игоре Грабаре. Вы познакомитесь с ключевыми этапами его биографии и творческого пути, рассмотрите знаковые произведения (включая знаменитые зимние пейзажи и натюрморты), а также узнаете о его неоценимом вкладе в реставрацию и сохранение культурного наследия. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Художественно-поэтическая встреча «Северное сияние» (12+)

29 марта в 15:30

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Организаторы приглашают посетить художественно-поэтическое мероприятие «Северное сияние» в рамках цикла встреч «Поэтический натюрморт» (12+). На мероприятии вы познакомитесь с произведениями художников на выставке «По следам северного оленя. Коренные народы Севера» (12+), увидите, насколько суров и прекрасен этот край; послушаете и почитаете стихи поэтов Севера, и ваши авторские, посвящённые историям и обычаям северных и уральских народов; сочините и нарисуете свои истории при помощи орнаментов. В музее просят заранее сообщать об участии в мероприятии, отправив сообщение в группу https://vk.com/artmnt или позвонив по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Концерт Василия Безбородова (18+)

28 марта в 20:00

в баре Гора

Маэстро 12-струнной гитары Василий Безбородов даёт полноценные концерты раз в год, и это случится уже в эту субботу. Вход — 400 рублей. Бронь столиков по номеру +7(912)643-24-77.

Мастер-класс по рисованию комиксов (6+)

28 марта в 13:00

в Доме Окуджавы

На один день культурный центр превратится в «Дом в центре города» — пространство, где каждый сможет почувствовать себя частью творческой мастерской: полистать книги и комиксы, познакомиться с миром манги и попробовать создать собственную рисованную историю. Мастер-класс проведёт Анастасия Дамер, библиотекарь и сооснователь клуба «Студия рисованных историй». Анастасия расскажет, как создаются комиксы и манга: с чего начать, как придумать интересных персонажей и сделать так, чтобы твоя история захватила читателей. Необходима предварительная регистрация.

Литературный квиз (12+)

29 марта в 15:00

в креативном кластере САМОРО.док

Хотите блеснуть знаниями и провести вечер в компании литературных знатоков? Берите друзей, вторые половинки или тех, кто читал «всё и сразу». Необходима предварительная регистрация.