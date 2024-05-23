Тагильчанин взял кредит и перевёл 270 тысяч рублей лжесотрудникам «Госуслуг»

В Нижнем Тагиле житель Вагонки взял в кредит 270 тысяч рублей и перевёл их мошенникам, следуя инструкции лжесотрудников «Госуслуг» и Росфинмониторинга, сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Первым 39-летнему тагильчанину позвонил «сотрудник» портала «Госуслуги» и сообщил о блокировке личного кабинета из-за утечки персональных данных. После этого с ним связался «специалист Росфинмониторинга» и заявил, что на мужчину пытаются оформить кредит, поэтому необходимо отправить деньги на безопасный счёт.

Мужчина послушался указаний звонивших, снял деньги с двух кредитных карт, установил на телефоне приложение для бесконтактной оплаты, куда ввёл данные банковской карты, которые продиктовали неизвестные лица. Затем через банкомат перевёл все наличные средства.

Позже мужчина обнаружил, что созданная им в приложении виртуальная карта исчезла, а «доброжелательный сотрудник Росфинмониторинга» перестал выходить на связь.

«Представители государственных и правоохранительных органов не звонят гражданам с требованиями проведения манипуляций с денежными средствами. Будьте бдительными и внимательными. Не дайте себя обмануть», — советуют в полиции.

Сотрудники полиции напоминают, что не существует никаких безопасных или резервных счетов. Ни при каких обстоятельствах не нужно передавать персональные данные посторонним лицам.