Тагильчане пожаловались на дыру посередине тротуара на улице Металлургов

Жители Тагилстроевского района пожаловались на опасную яму, которая образовалась в асфальте около дома № 46а на улице Металлургов.

Как рассказал читатель АН «Между строк», яма образовалась прямо на тротуаре, где ежедневно проходят десятки людей, в том числе школьники и пожилые люди. Однако ответственные за состояние тротуаров организации не спешат ликвидировать опасный провал.

«Такие вещи годами повторяются. Жители жалуются, но пока кто-то не упадёт и не получит травму, ничего отремонтировано не будет. Тут школа близко, и ходят дети, а они ведь под ноги не смотрят», — поделился с АН «Между строк» неравнодушный тагильчанин.

Жители Тагилстроя опасаются, что яма в асфальте со временем увеличится, и тогда пострадать могут не только пешеходы, но и велосипедисты или родители с колясками.

«Каждый день идёшь как по минному полю — не знаешь, где провалишься. Сейчас темнеет раньше, в сумерках эту дыру можно и не заметить. Кто-нибудь точно туда угодит», — рассказала местная жительница.