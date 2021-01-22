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«Тагил — это люди». Главный режиссёр Молодёжного театра поставил спектакль о тагильчанах и истории города, которую нельзя прочитать в «Википедии»

22.01.2021 10:38
«Тагил — это люди». Главный режиссёр Молодёжного театра поставил спектакль о тагильчанах и истории города, которую нельзя прочитать в «Википедии»

В Новом Молодёжном театре Нижнего Тагила 30 и 31 января пройдут премьерные показы спектакля «Говорит Тагил» (16+). Формат спектакля мультижанровый, он включает в себя документалистику, сторителлинг и даже стендап. Артисты не учили роли, на сцене они рассказывают свои личные истории о детстве, о первой любви, о несостоявшейся свадьбе, о родителях. 

Антон Бутаков, екатеринбуржец, ученик Николая Коляды, директор и главный режиссёр Центра современной драматургии, пришёл работать в Новый Молодёжный театр в августе 2020 года. Тогда же в интервью «Афише МС» он рассказал, что планирует сделать Молодёжный театр самым популярным и современным в городе, а также вывести его на областной уровень. Тогда же Антон обмолвился об идее сделать спектакль в жанре документального театра о городе и его молодых жителях. 

«Важно начинать работу в новом коллективе с чего-то нового, для себя в том числе. Это очень интересный формат для знакомства с артистами. Идея в том, что мы просто берём город как объект, жителей как героев и рассказываем об этом зрителям. История Тагила — это не только Демидовы и какие-то другие менее известные личности. Тагил  это не памятники, не танки, это люди. Как и любой, в принципе, город. Поэтому у нас вы увидите историю города, которую не прочитать в Википедии», говорит главный режиссёр театра. 

Спектакль «Говорит Тагил» начинается с дыма: артист Сергей Каляев перечисляет названия вредных веществ, которые ежедневно выбрасывают в атмосферу тагильские заводы. Заканчивается спектакль тоже дымом, но уже ностальгическим и добрым из детских воспоминаний актёров. Вообще на протяжении всего спектакля артисты рассказывают свои личные истории. И каждый раз эти истории обрастают новыми подробностями. По словам Антона Бутакова, для спектакля не писалась отдельная пьеса, большую часть времени актёры импровизируют. Именно поэтому один из заявленных жанров постановки  стендап.  

«Это будет что-то нетипичное, непривычное, яркое событие в театральной жизни города. В спектакле замешаны самые популярные направления современного искусства: документалистика, сторителлинг, стендап, импровизация. Есть определённые фрагменты, отданные под импровизацию. Зрителям как минимум будет интересно и любопытно это посмотреть. Нам и самим очень интересно, ведь мы делаем что-то новое не только для театра, но и для себя. Это совершенно новый опыт», говорит актёр Сергей Трёкин. 

В спектакле нет сюжета, но главные темы отчётливо проглядываются: любовь и смерть. Режиссёр и актёры много беседовали на эти темы, и через диалог рождался скелет спектакля. Также им было важно включить в рассказ чёрные страницы истории Нижнего Тагила. Самым страшным событием, которое поразило всех создателей постановки, стала авиакатастрофа на Театральной площади 9 мая 1993 года. В спектакле рассказана история реальной семьи, потерявшей в тот страшный день маленькую дочь. Сейчас этой девочке было бы 39 лет.

Интересно, что половина артистов, задействованных в спектакле, не уроженцы Нижнего Тагила. Но все они живут и работают в нашем городе, ходят по тагильским улицам и уже прониклись им. А значит, они стали его частью и их личные истории связались с историей города, уверен режиссёр. 

Сейчас в театре собирают истории горожан. Любой житель Нижнего Тагила может рассказать о своей жизни письменно, отправив сообщение в группу театра во «ВКонтакте» или на почту info@teatr-nt.ru.  Возможно, некоторые откровения в дальнейшем войдут в спектакль, ведь он изначально задумывался как живой, меняющийся рассказ.  

«Когда мы сделали спектакль, поняли, что засели в своём болотце, в своих переживаниях, а хочется расправить крылья и узнать что-то новое, то, что мы пропустили. Или какую-то необычную историю узнать. Мы ждём рассказов тагильчан. Для меня театр это некий диалог, когда ты постоянно общаешься со зрителями. Почему бы не начать этот диалог ещё до спектакля? Мне кажется, зритель посмотрит, как артисты рассказывают свои личные истории, и начнёт вспоминать что-то своё», уверен Антон Бутаков.

Фото: Артём Тимашев
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