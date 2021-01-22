«Тагил — это люди». Главный режиссёр Молодёжного театра поставил спектакль о тагильчанах и истории города, которую нельзя прочитать в «Википедии»

В Новом Молодёжном театре Нижнего Тагила 30 и 31 января пройдут премьерные показы спектакля «Говорит Тагил» (16+). Формат спектакля мультижанровый, он включает в себя документалистику, сторителлинг и даже стендап. Артисты не учили роли, на сцене они рассказывают свои личные истории — о детстве, о первой любви, о несостоявшейся свадьбе, о родителях.

Антон Бутаков, екатеринбуржец, ученик Николая Коляды, директор и главный режиссёр Центра современной драматургии, пришёл работать в Новый Молодёжный театр в августе 2020 года. Тогда же в интервью «Афише МС» он рассказал, что планирует сделать Молодёжный театр самым популярным и современным в городе, а также вывести его на областной уровень. Тогда же Антон обмолвился об идее сделать спектакль в жанре документального театра о городе и его молодых жителях.

«Важно начинать работу в новом коллективе с чего-то нового, для себя в том числе. Это очень интересный формат для знакомства с артистами. Идея в том, что мы просто берём город как объект, жителей — как героев и рассказываем об этом зрителям. История Тагила — это не только Демидовы и какие-то другие менее известные личности. Тагил — это не памятники, не танки, это люди. Как и любой, в принципе, город. Поэтому у нас вы увидите историю города, которую не прочитать в “Википедии”», — говорит главный режиссёр театра.

Спектакль «Говорит Тагил» начинается с дыма: артист Сергей Каляев перечисляет названия вредных веществ, которые ежедневно выбрасывают в атмосферу тагильские заводы. Заканчивается спектакль тоже дымом, но уже ностальгическим и добрым из детских воспоминаний актёров. Вообще на протяжении всего спектакля артисты рассказывают свои личные истории. И каждый раз эти истории обрастают новыми подробностями. По словам Антона Бутакова, для спектакля не писалась отдельная пьеса, большую часть времени актёры импровизируют. Именно поэтому один из заявленных жанров постановки — стендап.

«Это будет что-то нетипичное, непривычное, яркое событие в театральной жизни города. В спектакле замешаны самые популярные направления современного искусства: документалистика, сторителлинг, стендап, импровизация. Есть определённые фрагменты, отданные под импровизацию. Зрителям как минимум будет интересно и любопытно это посмотреть. Нам и самим очень интересно, ведь мы делаем что-то новое не только для театра, но и для себя. Это совершенно новый опыт», — говорит актёр Сергей Трёкин.

В спектакле нет сюжета, но главные темы отчётливо проглядываются: любовь и смерть. Режиссёр и актёры много беседовали на эти темы, и через диалог рождался скелет спектакля. Также им было важно включить в рассказ чёрные страницы истории Нижнего Тагила. Самым страшным событием, которое поразило всех создателей постановки, стала авиакатастрофа на Театральной площади 9 мая 1993 года. В спектакле рассказана история реальной семьи, потерявшей в тот страшный день маленькую дочь. Сейчас этой девочке было бы 39 лет.

Интересно, что половина артистов, задействованных в спектакле, не уроженцы Нижнего Тагила. Но все они живут и работают в нашем городе, ходят по тагильским улицам и уже прониклись им. А значит, они стали его частью и их личные истории связались с историей города, уверен режиссёр.

Сейчас в театре собирают истории горожан. Любой житель Нижнего Тагила может рассказать о своей жизни письменно, отправив сообщение в группу театра во «ВКонтакте» или на почту info@teatr-nt.ru. Возможно, некоторые откровения в дальнейшем войдут в спектакль, ведь он изначально задумывался как живой, меняющийся рассказ.