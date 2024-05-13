Владимир Путин внёс в Совет Федерации кандидатуры глав ключевых министерств и ведомств

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Совета Федерации кандидатуры на должности руководителей ключевых федеральных министерств и ведомств. Он также подписал указ о назначении на пост секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу, занимавшего должность министра обороны.

Новым главой Минобороны выдвинут бывший первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. Президент также предложил назначить председателем Счётной палаты Бориса Ковальчука.

По остальным ключевым министерствам и ведомствам президент рекомендовал прежних руководителей: МВД — Владимир Колокольцев, МЧС — Александр Куренков, МИД — Сергей Лавров, Минюст — Константин Чуйченко, глава СВР — Сергей Нарышкин, глава ФСБ — Александр Бортников, глава Росгвардии — Виктор Золотов, глава ФСО — Дмитрий Кочнев.

Сенаторы проведут консультации по предложенным президентом кандидатурам на заседаниях комитетов 13 мая и на заседании Совета Федерации 14 мая.

Ранее Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина, которого предложил Владимир Путин, на посту премьер-министра кабина. Мишустин внёс в Госдуму список кандидатов в члены нового состава правительства. Бывший глава Минпромторга Денис Мантуров будет повышен до первого вице-премьера. Бывший министр транспорта Виталий Савельев станет профильным вице-премьером, а Викторию Абрамченко на посту вице-премьера заменит возглавлявший Минсельхоз Дмитрий Патрушев. Экономический блок будет курировать вице-премьер Александр Новак.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать Минпросвещения и Росмолодёжь, Татьяна Голикова — Минздрав, Минтруда и Минкультуры, а также Федеральное агентство по делам национальностей. Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы, также к нему перейдёт цифровое развитие, связь и антимонопольная политика.

Свои посты сохранят Антон Котяков в Минтруде, Александр Козлов в Минприроды, Сергей Кравцов в Минпросвещения, Ольга Любимова в Минкультуры, Максим Решетников в Минэкономразвития, Антон Силуанов в Минфине, Михаил Мурашко в Минздраве, Ирек Файзуллин в Минстрое, Валерий Фальков в Минобрнауки, Алексей Чекунков в Минвостокразвития и Максут Шадаев в Минцифры.

Министром транспорта Мишустин предложил назначить губернатора Курской области Романа Старовойта. Министром промышленности и торговли — губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Министром энергетики — губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва. Министром сельского хозяйства — бывшую первую замминистра Оксану Лут. Министром спорта вместо Олега Матыцина предложен губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.