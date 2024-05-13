29-й творческий сезон в Нижнетагильской филармонии завершится классической оперой

Программа оперных хитов «Красота и сила оперы» закроет 29-й творческий сезон в Нижнетагильской филармонии. Вечером 28 мая на сцену выйдут оркестр «Демидов-камерата», оперная певица Елена Витко и солист московского театра «Новая Опера» Хачатур Бадалян. В программе — фрагменты из опер «Руслан и Людмила», «Пиковая дама», «Риголетто», «Травиата» и других.

Как рассказал «Афише МС» дирижёр оркестра «Демидов-камерата» Роман Аранбицкий, опера очень любима тагильской публикой, а филармония такими программами пытается восполнить потребность города в оперном театре.

«Опера — это очень важная составляющая музыкального классического наследия, без которой ни одна филармоническая сцена не может обойтись в своём репертуаре. Оперные хиты, которые мы исполним, цепляют и не оставляют равнодушным. Этот концерт, мне кажется, поставит хороший восклицательный знак в конце сезона на очень высоком эмоциональном градусе», — рассказывает дирижёр оркестра «Демидов-камерата» Роман Аранбицкий.

Идея оперной программы возникла у лауреата международных конкурсов меццо-сопрано тагильчанки Елены Витко, покорившей в прошлом году слушателей исполнением рахманиновской программы. В этот раз в качестве партнёра певица пригласила в Нижний Тагил тенора Хачатура Бадаляна, солиста московского театра «Новая Опера» им. Е. В. Колобова.

«Красота и сила оперы», несмотря на обилие композиторов, будет смотреться единой программой, говорят в филармонии, она будет состоять из двух отделений: русского и зарубежного.