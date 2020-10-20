Свердловский минздрав разработал новую схему лечения детей в период пандемии

В Свердловской области детей с подозрением на коронавирусную инфекцию и с подтверждённым диагнозом для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи будут отправлять в областную детскую клиническую больницу (ОДКБ), детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) №9, ДГКБ №11 и инфекционный корпус ГКБ №40. Об этом говорится в приказе министра здравоохранения региона Андрея Карлова, сообщает «Коммерсант».

Пациентов по профилям «детская хирургия», «травматология и ортопедия», «оториноларингология», «челюстно-лицевая хирургия», имеющих эпидемический анамнез по коронавирусу, будут направлять в ДГКБ №9. Дети с подтверждённой коронавирусной инфекцией по тем же профилям будут направлены в ОДКБ или ДГКБ №9 в Екатеринбурге.

Детей, имеющих заболевания по профилям «кардиология», «гастроэнтерология», «неврология», «нефрология», «эндокринология», «токсикология» и эпидемический анамнез по коронавирусной инфекции, будут маршрутизировать в ОДКБ, ДГКБ №11, ДГКБ №9.

Пациентов по профилям «кардиология», «гастроэнтерология», «неврология», «нефрология», «эндокринология», «токсикология» и эпидемическим анамнезом по COVID-19 будут маршрутизировать в ОДКБ, ДГКБ №11, ДГКБ №9. Пациенты с подтвержденным коронавирусом будут лечиться в ОДКБ и ДГКБ №11.

Пациенты с острой инфекционной патологией и эпидемическим анамнезом по COVID-19 будут маршрутизировать в ДГКБ №9, а в случае подтвержденного коронавируса – в инфекционный корпус ГКБ №40.

Сейчас в Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области растёт заболеваемость коронавирусом. Чаще стали болеть дети, многие классы и группы в детских садах закрывают на карантин из-за ОРВИ и COVID. По данным областных СМИ, на этой неделе решается судьба школьных каникул, один из наиболее вероятных сценариев — после каникул будет еще неделя дистанта.