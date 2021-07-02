Свердловская ГИБДД запустила систему по поиску угонщиков и нарушителей

Управление ГИБДД по Свердловской области запустило многофункциональный центр мониторинга передвижения транспорта, сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. В задачи центра войдёт поиск автомобилей, скрывшихся с места аварии, и угнанных машин, водителей без удостоверения и должников по исполнительным производствам.

«Сотрудники ГИБДД теперь будут получать нужную информацию с 306 рубежей по области, из них 106 в Екатеринбурге, к 1 августа их количество в областном центре возрастет до 150. Все они обеспечены видеокамерами с хорошими техническими характеристиками, что позволит полицейским более оперативно реагировать на изменения общественного порядка и дорожной обстановки по всей территории региона, в том числе на федеральных дорогах по направлению в Пермь, Тюмень, Челябинск и Курган. В дополнение к установленным комплексам фотовидеофиксации будет проведена интеграция с уже действующими системами аппаратно-программного комплекса “Безопасный город” Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска», — отметил Валерий Горелых.

Как пояснили начальник УГИБДД Алексей Спиридонов и куратор центра Дмитрий Кузнецов, при получении конкретных данных о местонахождении той или иной автомашины с предполагаемым нарушителем наряды ГИБДД будут останавливать транспорт. Останавливать будут и тех автовладельцев, которые заклеивают госномера, снимают транспортное средство с регистрационного учёта и продолжают управлять им в городском потоке либо используют государственные знаки иностранных государств без оснований.