Суд в Нижнем Тагиле лишил отцовства мужчину после ДНК-теста

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел гражданское дело по иску мужчины о признании отцовства недействительным и исключении его данных из записи о рождении ребёнка.

Семь лет назад, при регистрации рождения мальчика, сведения об отце были внесены на основании заявления родителей. Истец считал себя биологическим отцом, так как был женат на матери ребёнка в момент его рождения. Однако позже женщина усомнилась в отцовстве и поделилась своими сомнениями с бывшим мужем.

Мужчина прошёл ДНК-тест, который подтвердил отсутствие родственной связи между ним и ребёнком, которого он воспитывал как своего сына. В суде истец представил результаты генетического исследования в качестве доказательства. Мать мальчика согласилась с доводами и не возражала против удовлетворения иска.

Суд, оценив представленные доказательства, признал требования истца обоснованными. На основании решения суда данные об истце как об отце были исключены из записи о рождении мальчика, а запись об установлении отцовства аннулирована.

Решение суда вступило в законную силу.