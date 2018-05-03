Суд приговорил «приморских партизан» к срокам от 8 до 25 лет колонии

Приморский краевой суд огласил приговор в деле «приморских партизан», пишет «Коммерсантъ».

Александр Ковтун и Владимир Илютиков получили по 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Алексей Никитин осуждён на 23,5 года, Максим Кириллов — 21,5 года, Вадим Ковтун — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших.

Адвокаты «партизан» намерены обжаловать приговор.

Ранее пятеро подсудимых были признаны коллегией присяжных заседателей виновными в убийстве четырёх жителей поселка Кировский с целью завладения их имуществом и наркотиками. По эпизоду с убийством четырёх наркодельцов «приморских партизан» судят в третий раз.