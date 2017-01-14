Сегодня: Вт, 17 Января, 2017 | USD 59.4 руб. 0.4   EUR 63.29 руб. 0.29   | -15 °C
17 Янв 2017 13:45 | Метки: Новости

Суд Екатеринбурга простил врача, который поджёг ребенка во время операции

Верх-Исетский суд вынес приговор 36-летнему заведующему отделением Свердловской областной больницы. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней пациентки. Суд приговорил его к 1 году ограничения свободы, рассказали в СУ СК России по Свердловской области. Однако в связи с применением к подсудимому акта об амнистии от назначенного наказания он освобождён. 

По данным следствия, операция на сердце 15-летней девочки проходила 6 февраля 2015 года. Во время применения дефибриллятора вспыхнула простыня, лежащая на пациентке. 

«Подсудимый ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности при проведении лечебной процедуры, сопряжённой с эксплуатацией импульсного дефибриллятора. Кроме того, он не проконтролировал рациональное использование легковоспламеняющихся реактивов подчинёнными ему членами операционной бригады. Из-за того, что хирургическая простыня оказалась пропитана легковоспламеняющимся реактивом, в области применения дефибриллятора возникла среда с парами этого вещества, которые воспламенились при использовании искроопасного инструмента – импульсного дефибриллятора. В результате возникшего возгорания пациентке были причинены термические ожоги, повлекшие причинение тяжкого вреда её здоровью», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным Ura.ru, девочка сейчас ожидает новую операцию на сердце, которую не завершили в Екатеринбурге в день ЧП. Семья наотрез отказалась делать её в том же учреждении и ждёт приглашения из НИИ в Новосибирске.

«Вроде бы победа, но она не очень радостная, – рассказала журналистам после суда мама пострадавшей девочки. – Хорошо, что хоть кого-то наказали, но нам кажется, не врач виноват – он просто взял на себя всю вину».

По её словам, в той операции были задействованы три медсестры, одну из которых (она протирала приборы спиртом) после случившегося из больницы уволили, а двух других даже не допрашивали.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Суд Екатеринбурга простил врача, который поджёг ребенка во время операции

Рекомендуемые новости:

64x64
14.Янв.17 15:32 | Комментарии: 0

Город, которого нет. О тагильском памятнике Николаю Демидову и его «братьях»

64x64
13.Янв.17 09:15 | Комментарии: 0

Тагильский weekend топ-10: Старый Новый год, Beatles day и «Закон ночи»

О том, чем заняться с 13 по 15 января
64x64
12.Янв.17 11:15 | Комментарии: 0

Источник: Избитая мужем тагильчанка Дарья Зембицкая могла умереть в лесу от переохлаждения

Лента новостей

РПЦ разрешила священникам владеть «непредосудительным бизнесом» и запретила танцевать РПЦ разрешила священникам владеть «непредосудительным бизнесом» и запретила танцевать
17.01.2017 | Комментарии: 0
В управлении МВД Екатеринбурга проходят обыски по делу экс-тренера «Храбра» В управлении МВД Екатеринбурга проходят обыски по делу экс-тренера «Храбра»
17.01.2017 | Комментарии: 0
Полиция отказалась завести на Павленского уголовное дело о побоях Полиция отказалась завести на Павленского уголовное дело о побоях
17.01.2017 | Комментарии: 0
Живущая два года без электричества многодетная семья лишилась жилья из-за упавшей на пол свечи Живущая два года без электричества многодетная семья лишилась жилья из-за упавшей на пол свечи
17.01.2017 | Комментарии: 0
Сергей Лавров: Американские дипломаты переодевались для участия в митингах российской оппозиции Сергей Лавров: Американские дипломаты переодевались для участия в митингах российской оппозиции
17.01.2017 | Комментарии: 0
Кремль ответил на заявление советника Дональда Трампа о том, что «русские готовы есть снег, чтобы выжить» Кремль ответил на заявление советника Дональда Трампа о том, что «русские готовы есть снег, чтобы выжить»
17.01.2017 | Комментарии: 0
Свердловский омбудсмен подтвердила помещение Евгении Чудновец в ИК Нижнего Тагила Свердловский омбудсмен подтвердила помещение Евгении Чудновец в ИК Нижнего Тагила
17.01.2017 | Комментарии: 0
Минздрав намерен разрешить скорой помощи таранить мешающие проезду автомобили Минздрав намерен разрешить скорой помощи таранить мешающие проезду автомобили
17.01.2017 | Комментарии: 0
ЕСПЧ признал недействительным «закон Димы Яковлева» ЕСПЧ признал недействительным «закон Димы Яковлева»
17.01.2017 | Комментарии: 0
В Екатеринбурге поймали интернет-педофила из Нижнего Тагила В Екатеринбурге поймали интернет-педофила из Нижнего Тагила
17.01.2017 | Комментарии: 0

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)

В центре Нижнего Тагила кроссовер с номерами ААА устроил аварию и скрылся с места ДТП на красный свет (ВИДЕО)


Суд Екатеринбурга простил врача, который поджёг ребенка во время операции Суд Екатеринбурга простил врача, который поджёг ребенка во время операции
17.01.2017 | Комментарии: 0
Россия упала на 26-е место рейтинга стран с инновационной экономикой Россия упала на 26-е место рейтинга стран с инновационной экономикой
17.01.2017 | Комментарии: 0
Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат Глава Минтруда пообещал россиянам рост зарплат
17.01.2017 | Комментарии: 0
Свердловский депутат предложил исключить смертную казнь из УК РФ Свердловский депутат предложил исключить смертную казнь из УК РФ
17.01.2017 | Комментарии: 0
В Чечне завели первое уголовное дело в рамках «пакета Яровой» за недоносительство В Чечне завели первое уголовное дело в рамках «пакета Яровой» за недоносительство
17.01.2017 | Комментарии: 0
Полиция Нижнего Тагила задержала по горячим следам грабителя-рецидивиста Полиция Нижнего Тагила задержала по горячим следам грабителя-рецидивиста
17.01.2017 | Комментарии: 0
«Государственный заказ для нас всегда был делом принципа». Олег Сиенко рассказал о развитии «Уралвагонзавода» после вхождения в «Ростех» «Государственный заказ для нас всегда был делом принципа». Олег Сиенко рассказал о развитии «Уралвагонзавода» после вхождения в «Ростех»
17.01.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле мужчина попытался сам потушить пожар в квартире и погиб В Нижнем Тагиле мужчина попытался сам потушить пожар в квартире и погиб
16.01.2017 | Комментарии: 0
Управляющие компании будут штрафовать за завышенные суммы в квитанциях Управляющие компании будут штрафовать за завышенные суммы в квитанциях
16.01.2017 | Комментарии: 0
Силовики задержали подозреваемых в вооружённом нападении на охранников химзавода в Красноуральске Силовики задержали подозреваемых в вооружённом нападении на охранников химзавода в Красноуральске
16.01.2017 | Комментарии: 0
На кладбищах Нижнего Тагила появятся платные участки для семейных захоронений На кладбищах Нижнего Тагила появятся платные участки для семейных захоронений
16.01.2017 | Комментарии: 0
Скандальный художник Пётр Павленский эмигрировал из России Скандальный художник Пётр Павленский эмигрировал из России
16.01.2017 | Комментарии: 0
Осуждённую за репост воспитательницу Чудновец ожидают в колонии Нижнего Тагила Осуждённую за репост воспитательницу Чудновец ожидают в колонии Нижнего Тагила
16.01.2017 | Комментарии: 0
ЕВРАЗ помог воспитанникам спортивного клуба «Кристалл» из Нижнего Тагила ЕВРАЗ помог воспитанникам спортивного клуба «Кристалл» из Нижнего Тагила
16.01.2017 | Комментарии: 0
ФССП опубликовала реестр лицензированных коллекторских агентств ФССП опубликовала реестр лицензированных коллекторских агентств
16.01.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости