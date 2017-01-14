Суд Екатеринбурга простил врача, который поджёг ребенка во время операции

Верх-Исетский суд вынес приговор 36-летнему заведующему отделением Свердловской областной больницы. Он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней пациентки. Суд приговорил его к 1 году ограничения свободы, рассказали в СУ СК России по Свердловской области. Однако в связи с применением к подсудимому акта об амнистии от назначенного наказания он освобождён.

По данным следствия, операция на сердце 15-летней девочки проходила 6 февраля 2015 года. Во время применения дефибриллятора вспыхнула простыня, лежащая на пациентке.

«Подсудимый ненадлежащим образом исполнил свои профессиональные обязанности при проведении лечебной процедуры, сопряжённой с эксплуатацией импульсного дефибриллятора. Кроме того, он не проконтролировал рациональное использование легковоспламеняющихся реактивов подчинёнными ему членами операционной бригады. Из-за того, что хирургическая простыня оказалась пропитана легковоспламеняющимся реактивом, в области применения дефибриллятора возникла среда с парами этого вещества, которые воспламенились при использовании искроопасного инструмента – импульсного дефибриллятора. В результате возникшего возгорания пациентке были причинены термические ожоги, повлекшие причинение тяжкого вреда её здоровью», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным Ura.ru, девочка сейчас ожидает новую операцию на сердце, которую не завершили в Екатеринбурге в день ЧП. Семья наотрез отказалась делать её в том же учреждении и ждёт приглашения из НИИ в Новосибирске.

«Вроде бы победа, но она не очень радостная, – рассказала журналистам после суда мама пострадавшей девочки. – Хорошо, что хоть кого-то наказали, но нам кажется, не врач виноват – он просто взял на себя всю вину».

По её словам, в той операции были задействованы три медсестры, одну из которых (она протирала приборы спиртом) после случившегося из больницы уволили, а двух других даже не допрашивали.

Агентство новостей «Между строк»