Суд Екатеринбурга продлил на месяц арест блогера Соколовского

Верх-Исетский районный суд Екатеринубрга решил оставить под стражей блогера Руслана Соколовского, пишет Ura.ru. Заседание проходило в закрытом режиме. Напомним, Соколовский находится в следственном изоляторе больше двух месяцев за оскорбление чувств верующих.

Суд постановил оставить блогера в СИЗО ещё на 30 суток – до 22 февраля. Также известно, что Соколовский и его защита предлагали суду рассмотреть вариант выхода под залог в 1 миллион рублей. Происхождение залога адвокаты безработного екатеринбургского блогера раскрыть отказались.

По версии следствия, обвиняемый опубликовал в интернете несколько видео, которые, по заключению экспертов, нарушают антиэкстремистское законодательство. Ранее 22-летний юноша запечатлел собственные похождения — в одном из екатеринбургских храмов Соколовский решил поиграть в игру Pokemon Go!

Изначально адвокаты добились для молодого человека смягчения меры пресечения до домашнего ареста. В СИЗО он попал после того как нарушил условия домашнего ареста. Руслана Соколовского обвиняют в экстремизме и оскорблении чувству верующих.

Блогер, которого международная организация Amnesty International признала узником совести, просил политического убежища сразу у нескольких стран.

Агентство новостей «Между строк»