Стала известна тема «Ночи музеев–2026» 

«Родное» — так звучит тема Всероссийской акции «Ночь музеев», которая в 2026 году пройдёт 16 мая.

«Тема акции в 2026 году – “Родное”. В Год единства народов России она призвана обратить внимание на богатство и самобытность культурного наследия разных регионов нашей многонациональной страны и показать, как местные особенности и обычаи складываются в единое культурное пространство», — написала в своём Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова.

В Нижнем Тагиле в рамках акции музеи будут открыты до позднего вечера. Планируется, что посетители смогут не только посетить тематические выставки, но и принять участие в образовательных программах, посвящённых национальным традициям, мастер-классах по народным промыслам, посмотреть спектакли, побывать на концертах.

Тема прошлогодней «Ночи музеев» была — «Герои». На Среднем Урале она стала рекордной по числу участников — к акции присоединились почти 124 тысячи человек.