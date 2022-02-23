«Сначала просто снимал ролики для сына, а потом закрутилось». Автор блога «Пожарный порох» рассказал, как с помощью YouTube борется со стереотипами о профессии 

Самый известный пожарный Нижнего Тагила Александр Серов работает на Вагонке в пожарно-спасательной части № 30. Последние полтора года мужчина снимает ролики о буднях пожарного, делится на YouTube-канале «Пожарный порох» (16+) и в социальных сетях моментами своей непростой работы. В День защитника Отечества журналист АН «Между строк» Анастасия Черемных заступила вместе с Александром на смену, посидела за рулём настоящего пожарного автомобиля и узнала, чем занимаются спасатели в свободные от тушения огня часы.

Александр Серов пришёл работать в МЧС сразу после армии. Сначала молодой человек выбирал между полицией и пожарной охраной, но в итоге выбор определило детство.

«Меня всегда окружали пожарные, друзья семьи были представителями этой профессии. Тогда я не задумывался о том, чем они на самом деле занимаются. Устраиваясь на работу, тоже особо об этом не думал, просто появилось такое желание, и в итоге всё получилось», — делится Александр.

Чтобы работать пожарным, нужно получить среднее специальное образование и обязательно отслужить в армии. Для трудоустройства необходимо пройти медкомиссию, а затем пожарная часть направит будущего спасателя на три месяца в учебный центр на базе института МЧС в Екатеринбурге. Александр проходил такую учёбу в Нижнем Тагиле, но сейчас филиала здесь уже нет.

Снимать видеоролики с пожаров тагильчанин начал пять лет назад, а его блогу, который называется «Пожарный порох», примерно полтора года. К такому увлечению коллеги Александра отнеслись по-разному.

«Долгое время я увлекался монтажом, но никому не показывал. Сначала просто снимал ролики для сына, чтобы он тоже мог увидеть, как я езжу на пожары. А после того, как накопилось более 100 гигабайт видео, всё закрутилось. Тогда в интернете было уже много блогов, на которые было подписано более 100 тысяч человек, и я смело стал снимать. Но жестокие кадры я никогда не показываю. Не думаю, что это стоит делать», — говорит пожарный.

Рабочий день Александра начинается с приёмки смены. Первым делом он и его коллеги переодеваются, осматривают боевые аппараты и одежду — у каждого она своя. Проверяют всё — от техники до документов. Смена пожарного длится 24 часа, Александр выходит на работу по графику сутки через трое.

В пожарной части всё как в армии: каждое утро предыдущая смена сдаёт пост — заступающий караул выстраивается перед уходящим. После этого зачитывается доклад о происшествиях за последние 24 часа и определяются задачи на предстоящий день. В части есть спальная комната для отдыха, но, как правило, времени на него во время смены не бывает.

Если в течение дня в городе не происходит ЧП, то спасатели не бездельничают, а оттачивают навыки. Они изучают около 12 учебных дисциплин, таких как тактика и аварийно-спасательная техника. Учебное время занимает около шести часов в рабочую смену. Пожарные разбирают ошибки, обсуждают конкретные ситуации, однако, по их словам, одинаковых пожаров никогда не бывает. На лекциях, семинарах и практических занятиях им даже ставят оценки.

В зоне ответственности пожарной части № 30 находится самый большой район Нижнего Тагила — Дзержинский, а также село Покровское, посёлки Зональный и Девятый и близлежащие сады.

Вместе с Александром в дежурном карауле работают около 11 спасателей, а ещё радиотелефонист и водители, которые также заступают на смену. Пожарные в шутку говорят, что оборудование, которым управляют водители спецтехники, как у лётчика в кабине. Поэтому водители, работающие в МЧС, проходят специальное обучение. Наш герой уверяет, что не каждый сможет управлять такой техникой.

В гараже стоят три спецавтомобиля, два из них постоянно выезжают на пожары — это КАМАЗ и ЗИЛ. На одной из машин Александр разместил камеру, которая служит видеорегистратором и снимает видео для будущих роликов на YouTube.

В автомобиле находится различное оборудование: огнетушители, пожарные насосы, бензопилы, моторезы и рукава, которых очень много и которые обыватели называют шлангами. Иногда зевакам кажется, что пожарные приезжают на вызов пустые, но на самом деле вода в пожарных цистернах есть всегда.

«Возвращаясь после пожара, мы всегда заезжаем на гидрант и наполняем цистерну водой. Это всё байки, что мы приезжаем на пожар без воды, такое просто недопустимо. Но бывают ситуации, когда расход воды очень сильный. Так, на крыше автомобиля есть лафетные стволы, которые расходуют 20 литров в секунду. Ими при помощи бортового компьютера управляет водитель», — рассказывает Александр Серов.

На сиденьях в автомобиле всегда лежат готовые к работе дыхательные аппараты. Баллон с газом пожарные надевают на спину, как рюкзак. Также к баллону можно подключить ещё одну маску, которая предназначена для спасённого. Пока пожарные едут на вызов, у них есть возможность полностью к нему подготовиться — надеть перчатки, краги и каску (у Александра на ней закреплена камера GoPro).

Боевая одежда пожарного (боёвка) выдерживает температуру до 200 градусов Цельсия. Кроме неё, при тушении сильно воспламеняющихся продуктов используют теплоотражающие костюмы, которые выдерживают от 600 до 800 градусов. Обычный комплект защитной одежды в сухом состоянии весит около 25 килограммов, а теплоотражающий костюм добавит к нему ещё 5 килограммов.

У пожарных есть свой сленг, сокращения, понятные только им, рассказывает Александр. Например, трёхколенную лестницу называют трёхколенка, штурмовую — штурмовка, а соединительную головку пожарного рукава коротко именуют переход. На тяжёлой службе, говорят спасатели, без понятных сокращений и поддержки коллег не обойтись.

На канал Александра Серова в YouTube подписано 15,4 тысячи человек. Там он выкладывает обзоры оборудования для коллег, показывает, как проходит тушение пожаров разной сложности, а в одном из видео проводит небольшую экскурсию по своей пожарной части. В Instagram мужчина старается не только показывать работу, но и делиться моментами обычной жизни, в которой он воспитывает троих сыновей.

«Запрета показывать работу пожарного в Сети никогда не было. Это всё зависит от руководства на месте. Но нужно отдавать себе отчёт в том, что ты публикуешь. Я начал свободнее снимать после того, как главное управление стало просить материалы для новостей. Нужно было разрушить стереотипы, что мы спим на работе или приезжаем на пожар без воды», — делится тагильчанин.

В мае Александр планирует отправиться на международный фестиваль пожарно-спасательных служб, который пройдёт в Москве. Туда для обмена опытом из Свердловской области поедут ещё трое спасателей.