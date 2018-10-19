СМИ: В Лесном педиатр задушила собственного трёхлетнего ребёнка

Жительница города Лесной в ночь с 15 на 16 октября задушила своего трёхлетнего ребёнка, со ссылкой на анонимные источники пишет портал «Открытый Лесной».

«Соседи слышали, как плакал ребёнок ночью, а когда с утра постучала соседка спросить, что случилось, открыла полиция. Сотрудники полиции сказали, что находятся здесь в засаде, и поведали, что мать задушила ребёнка и сбежала», — заявил собеседник издания.

По неподтверждённой информации, ранее женщина работала педиатром в местной больнице.

В свердловском главке полиции информацию пообещали прокомментировать позднее.