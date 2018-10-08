СМИ сообщили о заморозке активов Олега Дерипаски в США

Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, со ссылкой на представителей Минфина США сообщает газета New York Post.

«Вашингтон заморозил активы Дерипаски в США, включая большие особняки на Манхэттене и в Вашингтоне. По информации представителей Минфина, федеральные власти также ведут с ним переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых своих проводимых из Европы операций, чтобы эти операции не оказались под санкциями», — пишет издание.

New York Post отмечает, что дом в одном из престижных районов Нью-Йорка Дерипаска купил в 2008 году за $42,5 млн. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит.

Напомним, Дерипаска попал в список российских бизнесменов, против который Минфин США ввёл санкции в апреле 2018 года. В рамках ограничительных мер «все активы этих физических лиц и компаний, находящиеся в юрисдикции США, а также любых других юридических лиц, которые проводят операции с компаниями, попавшими под действие санкций, заморожены, гражданам США запрещено заключать с ними сделки».