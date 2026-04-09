Слесарь УВЗ Андрей Жвакин зарегистрировался на праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму 

Слесарь-ремонтник цеха № 563 «Уралвагонзавода» Андрей Жвакин зарегистрировался на предварительное голосование (праймериз) «Единой России» по региональному списку (Свердловская область) по выборам депутатов Госдумы.

Андрею 35 лет, в 2011 году он окончил «Нижнетагильский торгово-экономической колледж», на УВЗ трудится с 2013 года, сейчас совмещает работу с учёбой в «Уральском государственном экономическом университете» (государственное и муниципальное управление). Женат, воспитывает двоих детей.

«Уважаемые жители нашего региона! Сегодня мы стоим перед важным выбором — выбираем тех, кому доверим представлять наши интересы в Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва. Именно поэтому я решил предложить вам свою кандидатуру на участие в предварительном голосовании “Единой России”! Я люблю свою родную Свердловскую область, люблю Нижний Тагил: здесь живут мои родители, друзья, здесь я вырос, учился, сделал первые профессиональные шаги. Дорогие земляки! Вместе мы сможем сделать нашу область лучше, сильнее и благополучнее. Давайте двигаться вперёд рука об руку, укрепляя позиции родного края и страны в целом!» — написал Андрей в своих соцсетях.