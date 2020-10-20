Слаломисты Нижнего Тагила завоевали пять медалей на первенстве России

В Окуловке Новгородской области накануне завершилось первенство России по гребному слалому среди юниоров до 24 лет. Сборная Свердловской области, в составе которой выступают спортсмены из Нижнего Тагила, завоевала пять призовых мест. В командном зачёте свердловчане стали третьими, сообщается на сайте Свердловской областной федерации гребного слалома.

Тагильчанин Дмитрий Храмцов, который является первой лодкой России в команде юниоров до 24-х лет и третьей лодкой среди взрослых, повторил успех 2019 года и стал первым в каноэ-одиночке. Его младший товарищ по команде Александр Харламцев занял третье место в итоговом протоколе. Серебро забрал Павел Котов из Югры. Ещё одно золото спортсмены «Уральца» взяли в командной гонке каноэ-одиночек – отличились Дмитрий Храмцов, Олег Гвоздев и Александр Харламцев. Они оставили позади экипажи из Московской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

Воспитанник тагильской школы гребного слалома Дмитрий Лабасов принёс своей команде серебро в гонке мужских байдарок. Его обошли соперники из Санкт-Петербурга Сергей Маймистов и Егор Смирнов. В командном заезде байдарок свердловчане финишировали вторыми. Выиграли гонку петербуржцы, третьими стали слаломисты из Подмосковья.

Тренер сборной Свердловской области, тагильчанка Ольга Гвоздева на своей странице во «ВКонтакте» поздравила воспитанников с достойным выступлением на российском первенстве и посетовала, что на нём выступала лишь мужская команда. По словам тренера, в региональной команде дефицит девушек-слаломисток.