СК проверит информацию о сбросе нечистот в реку Выю в Нижнем Тагиле 

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации в СМИ о нарушении природоохранного законодательства в Нижнем Тагиле.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что в Нижнем Тагиле в результате длительного сброса неочищенных канализационных стоков в реку Выю происходит её загрязнение. Обращения граждан, опасающихся негативного воздействия на состояние окружающей среды, в различные инстанции результатов не принесли, до настоящего времени мер к разрешению ситуации не принято», — говорится в сообщении ведомства.

В СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

Также проверку провели специалисты Минприроды Свердловской области совместно с природоохранной прокуратурой. Они обнаружили следы возможного сброса в районе гаражного комплекса, специфический запах при этом отсутствовал.

«Произведён отбор проб воды специалистами Центра экологического мониторинга. Проводятся лабораторные исследования. Результаты анализов находятся на стадии обработки», — отмечают в Минприроды Свердловской области.

После получения экспертного заключения материалы будут направлены в надзорные органы для принятия мер.