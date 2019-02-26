Сергей Шнуров вошёл в состав совета при комитете Госдумы по культуре

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре, со ссылкой на главу комитета Елену Ямпольскую пишет «Интерфакс».

Она отметила, что ей интересно творчество Шнурова.

«Особенно жанр "утром в инете, вечером в куплете", который он в последнее время для себя избрал», — сказала она.

Также в совет вошли митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и директор Большого московского цирка Эдгард Запашный.

«Ещё больше независимо мыслящих людей, ещё больше смелых, оригинальных суждений о жизни и культуре», — сообщила Ямпольская.

Общественный совет при комитете Госдумы по культуре обсуждает разные общественные вопросы. Ямпольская рассчитывает увидеть новых членов организации 22 марта на слушаниях по концепции нового закона о культуре.