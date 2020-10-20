Сбербанк создаст сервис о тратах и передвижениях россиян для продажи данных властям и бизнесу

«Сбер» разрабатывает специальный сервис о денежных тратах и передвижениях россиян для бизнеса и региональных властей. Его специалисты свяжут данные о транзакциях жителей страны с их местоположением и будут продавать аналитику о том, как те передвигаются и расходуют свои средства. Это поможет бизнесу и властях принимать более грамотные решения в сфере управления недвижимостью и земельных отношений, например, о том, где выгоднее открыть новый магазин. Информацию также можно будет использовать для транспортного планирования и других целей.

«Сбербанк уже получил запросы от региональных и муниципальных властей и от торговых сетей. Геоаналитика может пригодиться и малому бизнесу», – рассказал РБК директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка Станислав Карташов.

Планируется, что новый сервис заработает в рамках платформы «СберАналитика», о запуске которой Сбербанк объявил 13 октября. Сама платформа будет продавать: информационно-аналитические отчёты, рекомендательные модели, мониторинг отраслей экономики, составление портрета целевой аудитории. В Сбербанке утверждают, что все данные будут использоваться в обезличенном виде. Уже через два года компания рассчитывает занять до 10% рынка потребительской аналитики.

Ранее Сбербанк приобрёл сервис 2ГИС. С помощью него он собирается развивать картографическую платформу для совершенствования сервисов экосистемы и создания новых продуктов.