«Самое безопасное сейчас — побыть дома». Владимир Путин объявил нерабочую неделю и перенёс голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин во время обращения к нации в связи с пандемией коронавируса объявил следующую неделю нерабочей. Также он предложил перенести голосование по поправкам к Конституции на более поздний срок. Решение о новом дне проведения голосования будет принято на основании рекомендаций медиков.

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы, то есть выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. <...> Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома», — заявил глава государства.

Он добавил, что с 28 марта по 5 апреля все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.

Во время эпидемии работодатели должны принять меры для того, чтобы не допустить увольнения сотрудников. В связи с этим президент предложил ряд послаблений для бизнеса. В частности, речь идёт об отсрочке по налогам, за исключением НДС, для малого и среднего бизнеса. А для микропредприятий, помимо этого, будет дана отсрочка по страховым взносам в социальные фонды. Также оказавшиеся в сложной ситуации компании должны получить отсрочку по кредитам на ближайшие полгода.

«В целом прошу правительство и Центральный Банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование», — заявил президент и предложил ввести полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.

Для предприятий в два раза снизится размер страховых взносов за сотрудников — с 30 до 15%. Эта мера будет долгосрочной, чтобы создать «стимул для работодателей повышать зарплаты своим сотрудникам».

«Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ. Если же зарплата будет на уровне МРОТ или почему-то даже ниже, то ставка остаётся прежней, 30%», — предложил Путин.

Выплаты по больничному должны будут рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц, такая норма будет действовать до конца 2020 года, затем её могут продлить. В ближайшие полгода все социальные пособия и льготы граждан будут продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок. Помимо этого, Владимир Путин заявил о необходимости установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для граждан, доходы которых упали более чем на 30%, без штрафных санкций.

Сумма пособия по безработице будет увеличена до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 тысяч 130 рублей, ранее выплата составляла 8 тысяч рублей.

Отдельно президент высказался в поддержку семей с детьми. Так, всем семьям, имеющим право на материнский капитал, будут выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребёнка ежемесячно. Выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно начнут выдавать на месяц раньше, уже в июне 2020 года.

Владимир Путин пообещал, что обещанные ветеранам Великой Отечественной Войны и труженикам тыла единовременные выплаты в размере 70 и 50 тысяч рублей будут осуществлены уже в апреле 2020 года.

В конце своего обращения президент заявил, что для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, будет увеличена ставка налога на дивиденды с 2 до 15%.

«Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнёры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнём с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны», — сказал глава государства.

Также он предложил установить налог на процентный доход в размере 13% для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей.