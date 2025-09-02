С начала 2025 года жители Нижнего Тагила перевели мошенникам 134 млн рублей

В главном здании МУ МВД России «Нижнетагильское» прошёл круглый стол, посвящённый вопросам противодействия дистанционным мошенничествам. В мероприятии приняли участие заместитель начальника управления Вадим Саматов, члены Общественного совета при полиции и представители банков, специалисты управления социальной защиты населения и журналисты.

Полковник Вадим Саматов отметил, что борьба с телефонными и интернет-мошенничествами требует комплексного подхода и тесного взаимодействия полиции, социальных структур и банковского сектора. По его словам, только в текущем году в Нижнем Тагиле зарегистрировано более 509 фактов дистанционного мошенничества, ущерб от которых превысил 134 млн рублей, из которых раскрыто на сумму 32 млн рублей.

«Престарелая женщина, 70 лет, пришла в банк и пыталась снять миллион рублей. При этом она рассказывала красивую историю — якобы срочно нужно купить квартиру сыну. Спасибо сотруднику банка, он сориентировался, передал информацию своим руководителям, а они передали её нам. Сотрудники уголовного розыска выехали на место и начали беседу с женщиной. На удивление, она настолько поддалась уговорам мошенников, что не призналась сотрудникам полиции, что деньги ей нужны для переводов. Она настаивала на своём, утверждала, что всё прекрасно осознаёт и отдаёт отчёт своим действиям. Но сотрудники не успокоились и связались с её сыном. Он также начал узнавать у мамы, что произошло. В итоге мы выяснили, что мошенники уже заказали ей такси, и она уже поехала в Екатеринбург с деньгами, чтобы передать их злоумышленникам. В Екатеринбурге мы этого мошенника задержали с пакетом, в котором, если быть точным, находилось 846 тысяч рублей. Если бы бегунок ушёл, были бы большие проблемы в его розыске. Как показывает практика: деньги они тут же переводят в криптовалюту или на другие счета, и больше их не найти. Мы сутки объясняли бабушке, что она стала жертвой мошенников. Она не верила. Когда ей показали её же пакет с деньгами, она заявила, что он ей не принадлежит. Когда её сын сказал: “Мама, ты стала жертвой мошенников”, она ответила, что он действует в интересах украинских спецслужб. Лишь спустя какое-то время, когда ей снова позвонили мошенники, она пришла в себя», — рассказал о недавнем случае Вадим Саматов.

На встрече отметили, что телефонные мошенники продолжают придумывать всё новые уловки. Одна из последних схем связана с предложением провести «диагностику» смартфона, а затем якобы отремонтировать его или оформить страховку. Злоумышленники отправляют жертвам ссылку на поддельный сайт банка и предлагают установить специальное приложение. После скачивания оно может предоставить преступникам доступ к данным человека в онлайн-банке.

По итогам круглого стола участники договорились продолжить совместную работу, в том числе через регулярные консультации для населения и проведение дополнительных акций профилактической направленности.

Полиция Нижнего Тагила напоминает жителям: