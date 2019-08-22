С Байконура стартовала ракета «Союз» с роботом «Фёдором» (ВИДЕО)

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-14» утром 22 августа стартовала с космодрома Байконур, трансляция запуска велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

Корабль доставит на МКС антропоморфного робота «Фёдора» (позывной Skybot-F850). После старта ракета вывела «Союз МС-14» за пределы атмосферы, отделение всех трёх ступеней прошло штатно.

Это был первый старт ракеты «Союз-2» в связке с пилотируемым кораблём «Союз МС».

«Фёдор» станет первым российским андроидным механизмом на МКС, он должен попасть туда утром 24 августа, отмечает «Интерфакс». При старте ракеты робот произнёс: «Поехали!» На МКС робот будет выполнять задачи под руководством космонавта Александра Скворцова, он пробудет на станции около двух недель, его возвращение на Землю запланировано 7 сентября. Робот был разработал в Фонде перспективных исследований по заказу МЧС. Предполагается, что в будущем его будут задействовать в сферах, где использование ручного труда затруднительно или опасно.