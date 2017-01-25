«Ростех» и «Полюс» выиграли торги за крупнейшее месторождение золота в России

Аукцион по золоторудному месторождению Сухой Лог выиграло совместное предприятие «Ростеха» и золотодобывающей компании «Полюс» – «СЛ Золото». Об этом сообщил глава Минприроды Сергей Донской, передаёт «Интерфакс». По словам министра, платёж компаний за месторождение составит 9,406 млрд рублей. Сколько предложил другой участник торгов, «Золото Бодайбо», не уточняется.

Как рассказал Донской, на аукционе был сделан всего один шаг, поэтому в итоге предложенная за месторождение цена выросла всего на 10%.

Оба кандидата, претендующие на месторождение Сухой Лог, ранее внесли задаток в размере 8,55 млрд рублей. Другие золотодобытчики – Polymetal, Nordgold, Kinross Gold и Бодайбинская горнорудная компания – отказались от участия в торгах.

Компания «СЛ Золото» была создана в июле 2016 года госкорпорацией «Ростех» (ей принадлежит 49% акций компании) и «Полюсом» сына Сулеймана Керимова Саида. «Золото Бодайбо» – структура бизнесмена Ибрагима Паланкоева, связанного с бывшими акционерами Polyus Gold International (материнской компании «Полюса») и банка ВТБ.

Месторождение Сухой Лог – участок недр федерального значения в Иркутской области. Является крупнейшим месторождением золота в России и одним из самых больших в мире. Планируется, что в результате его разработки будет создано крупное производство по добыче 80-90 тонн золота и 20-25 тонн серебра в год. Доля месторождения в общих запасах золота в РФ оценивается в 28%.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Reuters