Российские журналисты попали под обстрел в Сирии

Автобус с российскими журналистами попал под обстрел в Сирии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Сообщается, что неизвестные обстреляли автобус около 18:20 по московскому времени, когда съёмочные группы возвращались после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте. Ранения ног получили корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала «Россия-1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов. Пострадавших эвакуировали в госпиталь.

Позднее корреспондент «РЕН ТВ», находившийся в момент обстрела в автобусе, рассказал подробности происшествия.

«Мирные жители братаются, фотографируются с военными, всё хорошо… Погрузились в автобус — раздаётся очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух. Прибежали боевики, разгоняли мирных жителей, чтобы сорвать флаг. Флаг сорвали. Мирные жители в этот момент начинают бросать в боевиков камнями. В одного из боевиков попадают камнем, и он вот так вот веером стреляет куда попало и попадает в наш автобус... Мы оттуда умытываем на ободах. Автобус был битком. Хорошо, что мы все легли, когда началась стрельба», — рассказал журналист Валентин Трушнин НТВ.

По словам журналиста, несколько пуль попало в борт автобуса, в капот и лобовое стекло, одна пуля разорвала колесо.

