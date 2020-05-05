Россиянам хотят разрешить подписывать документы через портал госуслуг

Министерство связи предлагает разрешить россиянам совершать ряд сделок через портал госуслуг в условиях пандемии, пишет РИА Новости.

В опубликованном на портале нормативных актов проекте говорится, что это будет система, обеспечивающая создание и применение «неквалифицированной электронной подписи» для физических лиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации и портала «Госуслуги». Сначала новый функционал предлагается опробовать в порядке эксперимента.

Воспользоваться новым сервисом будет можно при совершении сделок с использованием портала госуслуг, заключении договоров аренды федерального имущества, предоставлении налоговой отчётности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, список которых определит Минкомсвязь. Можно будет аннулировать сертификат ключа проверки электронной подписи при нарушении его конфиденциальности и в случае выдачи нового ключа.

Авторы проекта рассчитывают, что эксперимент позволит внедрять современные механизмы, направленные на повышение эффективности, безопасности и удобства использования электронной подписи дистанционным способом посредством инфраструктуры электронного правительства.

Ранее министр цифрового развития и связи Максут Шадаев, описывая программу дальнейшего цифрового развития страны, сообщил, что правительству следует решить вопрос с идентификацией граждан, чтобы упростить документооборот и обращения граждан в различные ведомства. Для этого Шадаев предложил установить юридическую значимость цифровой идентификации.