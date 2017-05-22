РФПЛ предложила сократить бесплатные трансляции футбольных матчей
Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин выступил за сокращение количества бесплатных трансляций матчей до двух за один тур, пишет RNS.
«Сейчас около ста матчей были показаны на общедоступном канале, то есть в среднем 3,3 матча за тур. С точки зрения пропаганды футбола это хорошо. Но с точки зрения коммерции это достаточно большое количество. Считаем, что оптимальное количество — два матча за тур. Остальное болельщик, если он любит свою команду, может купить», — рассказал Прядкин RNS.
По его словам, такая модель станет оптимальной для РФПЛ.
«Мы считаем, что в России должна быть комбинированная модель, которая бы подразумевала трансляцию как в платном, так и в открытом доступе. Эта модель для нас наиболее оптимальна», — резюмировал глава РФПЛ.
Ранее Прядкин сообщал, что около $30 млн РФПЛ получает от трансляции на территории России, ещё около $7 млн — от продажи телевизионных прав за рубеж. В то же время доходы английской премьер-лиги, которая считается образцовым футбольным чемпионатом, составляют около $2 млрд в сезон в Великобритании.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: «Р-Спорт»