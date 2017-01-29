Путин обяжет казачьих атаманов отчитываться о доходах

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, обязывающий атаманов войсковых казачьих обществ отчитываться о доходах и расходах. Поправки, по данным «Интерфакса», предписывают атаманам предоставлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Аналогичную информацию необходимо предоставить о супруге и несовершеннолетних детях.

Отказ от предоставления сведений или их недостоверность, предполагается в законопроекте, повлекут за собой прекращение полномочий атамана.

Также поправками уточняются условия, при которых члены казачьих обществ, принявшие на себя обязательство по несению государственной и иной службы, будут вправе поступать на должности, на которые распространяются ограничения и запреты, установленные антикоррупционным законодательством.

В частности, предполагается, что член казачьего общества, находящийся на такой должности, не может получать в казачьем обществе зарплату и иные выплаты, а также исполнять полномочия, связанные с деятельностью этого казачьего общества, которое приносит доход.

Кроме того, такой член казачьего общества не может быть выдвинут кандидатом на должность атамана, если это повлечёт за собой конфликт интересов.

«Сохранение законодательного требования, а не возможность замещения членами казачьих обществ должностей, на которые распространяются ограничения и запреты, установленные в целях противодействия коррупции, могло бы привести к дискриминации указанных лиц с конституционно-правовой точки зрения», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас о своих доходах отчитываются президент, работники администрации президента, члены правительства, силовики, депутаты всех уровней, главы администраций и т. д.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости