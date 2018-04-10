Прокуратура Нижнего Тагила нашла многочисленные нарушения в частном детсаду «Суперпочемучки», в котором двухлетний малыш получил ожог III степени

Тагилстроевская районная прокуратура Нижнего Тагила в ходе проверки выявила серьёзные нарушения в работе частного детского сада «Суперпочемучки». Об этом АН «Между строк» заявила помощник прокурора Надежда Стафеева.

Проверочные мероприятия были инициированы после того, как двухлетний воспитанник учреждения получил ожоги руки. Инцидент произошёл 1 марта 2017 года в детском саду на Октябрьском проспекте. Мальчик уронил игрушку за батарею, а когда попытался её достать, его рука застряла между нагревательными элементами и стеной. В результате длительного воздействия малыш получил ожог III степени.

«В ходе проверки установлено, что внутренние документы детского сада не соответствуют требованиям порядка расследования несчастных случаев, — рассказала Надежда Стафеева. — Не проводилось надлежащим образом расследование несчастного случая. Было взято только объяснение с воспитателя и проведено общее собрание. Также не дана оценка неисполнению должностных обязанностей воспитателем. Не была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, для этого нужно было вызвать бригаду скорой помощи. О происшествии не было своевременно сообщено ни родителям ребёнка, ни заведующей. Сегодня будет внесён протест на незаконный локальный акт, который руководство учреждения вправе обжаловать. Принять меры административного характера не представилось возможным, поскольку 26 марта была проведена проверка с участием представителя Роспотребнадзора и выявлено, что температура радиаторов соответствовала нормам, что, в свою очередь, допускает их эксплуатацию без каких-либо ограждений».

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» пояснили, что в настоящее время свою проверку проводит инспекция ПДН отдела полиции № 20. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени вреда здоровью пострадавшего ребёнка.

«Суперпочемучки» позиционируют себя как первые частные детсады Свердловской области, имеющие лицензию на образовательную деятельность. На данный момент в Нижнем Тагиле работают три филиала сети, в которую также входит православный детский сад «Стилиан». Владельцем и директором сети является Ирина Мордвова, супруга известного в городе предпринимателя Льва Мордвова.