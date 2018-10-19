При взрыве на заводе пиротехники под Петербургом погибли два человека (ВИДЕО)

В результате взрыва на заводе пиротехники в Гатчине погибли два человека, со ссылкой на МЧС пишет «Интерфакс».

Взрыв произошёл на заводе «Авангард» по производству пиротехники в деревне Малые Колпаны в Ленинградской области. По последним данным, в помещении, где произошёл взрыв, было пять человек. В администрации Ленинградской области сообщили, что три человека получили травмы, один из них госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Из-за взрыва на заводе под завалами оказались близлежащие железнодорожные пути. Из-за этого произошла задержка одного пригородного поезда на магистрали Санкт-Петербург — Луга.

СК по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшем смерть.