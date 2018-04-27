Правоохранители пришли с обысками в Российский союз автостраховщиков

Следственный комитет совместно с МВД проводят обыски в главном офисе Российского союза автостраховщиков, со ссылкой на источники в правоохранительных органах и близких к РСА собеседников пишет РБК.

По словам одного из собеседников, обыски проходят в рамках уголовных дел, связанных с ушедшими с рынка компаниями и ситуацией на рынке обязательного страхования гражданской ответственности водителей (ОСАГО).

Официального подтверждения от представителей МВД и СК изданию получить не удалось, с президентом РСА Игорем Юргенсом также не получилось оперативно связаться.

Обыски в РСА проходят на фоне дела бывшего топ-менеджмента «Росгосстраха» — некогда крупнейшего игрока на рынке ОСАГО. Пока в рамках дела арестованы двое — бывший вице-президент страховой компании Сергей Хачатуров (арестован до 16 июля) и экс-акционер РГС Банка Надежда Клепальская (находится под домашним арестом). Хачатуров и Клепальская были арестованы в середине апреля, им вменяется растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как объяснял РБК адвокат бывшего собственника «Росгосстраха» Данила Хачатурова (брата Сергея Хачатурова) Алексей Мельников, Хачатуров обвиняется в хищении более 1 млрд рублей. По версии следствия, он похитил принадлежащий ООО «РГС Активы» пакет акций «Росгосстраха». По словам адвоката, пакет был «правомерно реализован Сергеем посредством прямой биржевой сделки под контролем регулятора», а покупателем выступил банк «Траст», санируемый «ФК Открытие».